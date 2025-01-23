【モデルプレス＝2025/01/23】中居正広が23日、芸能界を引退することを発表。これを受け、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（毎週月〜金曜午後1時55分〜）では特集が組まれ、同番組に出演したタレントの野々村友紀子が、意見を述べた。【写真】元フジアナ渡邊渚、スラリ美脚輝く◆野々村友紀子、中居正広の引退を受けコメント性的トラブルの問題を受けて、有料のファンクラブサイトを通じ、芸能界を引退することを発表