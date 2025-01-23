エイトレッド [東証Ｓ] が1月23日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終利益(非連結)は前年同期比1.0％減の5億円となり、通期計画の7.8億円に対する進捗率は63.8％にとどまり、5年平均の69.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の最終利益は前年同期比36.5％増の2.8億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の