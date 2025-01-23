カワチ薬品 [東証Ｐ] が1月23日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.9％減の64.7億円に減り、通期計画の87億円に対する進捗率は74.4％にとどまり、5年平均の79.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.7％増の22.2億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実