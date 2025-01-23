23日午後1時ごろ、事件現場に設けられた献花台。突然、尊い命を奪われた丸山さんを悼み、花を手向ける人の姿が見られました。献花に訪れた人（長野市・女性 ）「突然亡くなられて本人もびっくりしているだろうし、ご家族のことを考えると…かわいそう…気の毒だなと思って献花させていただきました」献花に訪れた人（長野市・女性）「（命を）奪う権利はないと思うんですよ。ちゃんと理由だったり、どうしてこうなってしまったのか