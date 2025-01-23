【ユーロ圏】 フランス企業景況感（1月）16:45 予想N/A前回94.0 ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）24日00:00 予想-14.2前回-14.5 【台湾】 鉱工業生産指数（12月）17:00 予想N/A前回10.29%（前年比) 【ノルウェー】 ノルウェー中銀預金金利（1月）18:00 予想4.5%前回4.5% 【トルコ】 トルコ中銀政策金利（1月）20:00 予想45.0%前回47.5%