19:30エスクリバ・スペイン中銀総裁、ダボス会議「金融市場：ダイバージェンスへの対処法」講演 21:00シュレーゲル・スイス中銀総裁、ダボス会議「インフレ：過去、現在、そして未来」講演 24日 1:00トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席） 2:00米週間石油在庫統計 3:00米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル） 月例経済報告（1月） 日銀金融政策決定会合（1日目、2