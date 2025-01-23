テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドは停止、中立状態に 1.4521エンベロープ1%上限（10日間） 1.4461ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.4394現値 1.4389一目均衡表・転換線 1.4389一目均衡表・基準線 1.438321日移動平均 1.437710日移動平均 1.4304ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.4239一目均衡表・雲（上限） 1.4233エンベロープ1%下限（10日