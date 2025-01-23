◇卓球・全日本選手権第3日（2025年1月23日東京体育館）女子シングルスで史上最年少優勝を狙う張本美和（木下グループ）が、初戦となる4回戦に登場した。昨年の全日本では準優勝し、パリ五輪は団体で銀メダルを獲得。16歳7カ月で臨む今大会は、平野が保持する16歳9カ月の最年少優勝記録更新が懸かる。3連覇を狙うジュニアのシングルスを3試合こなして8強に進出後、一般のシングルス初戦で原芽衣（レゾナック）と対戦。相