【蘇州（中国江蘇省）＝田村美穂】中国江蘇省蘇州市で昨年６月下旬、日本人親子らが刃物を持った中国人の男に襲われて死傷した事件で、蘇州市の中級人民法院（地裁）が２３日、５０歳代の男に対し、死刑判決を言い渡した。日本外務省が２３日、明らかにした。事件は昨年６月２４日夕、日本人が多く住む地域で発生した。日本人学校のスクールバスを待っていた日本人親子が負傷し、男を制止しようとした中国人女性の胡友平さん（