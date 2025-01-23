タレントの中居正広さん（52）が23日、芸能界を引退することを発表したことを受け、稲垣吾郎さん（51）、草磲剛さん（50）、香取慎吾さん（47）がコメントを発表しました。3人は連名で「突然のことでまだ心の整理がついておらず、言葉が見つかりません。現在お話さしあげることは控えさせていただければと思います。ご理解いただきたくお願い申し上げます」とコメントしました。中居さんは自身のファンクラブサイトで「私、