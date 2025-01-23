車両部品製造に用いる金型を下請け業者に無償で長期間保管させたのは下請法違反に当たるとして、公正取引委員会は23日、神奈川県藤沢市の車両部品メーカー「東京ラヂエーター製造」に保管代金の支払いと再発防止を勧告した。