引退の記者会見で笑顔を見せる柿谷曜一朗＝23日、ヨドコウJ2徳島に所属した昨季限りで現役を引退した元日本代表FW、柿谷曜一朗（35）が23日、古巣C大阪の本拠地、ヨドコウ桜スタジアムで記者会見し「若いころは問題児。この歳まで続けてこられてびっくりしている。お世話になった方に少しでも感謝を伝えたい」と感慨を語った。今後は未定。C大阪の下部組織から2006年に16歳でJ1デビュー。「ジーニアス（天才）」と称され「普通