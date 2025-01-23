タレント中居正広（52）が23日、芸能活動を同日付で引退するとファンクラブ向けの有料サイトで発表した。正午ごろ同有料サイト内で、ファンに先に引退を伝える形となったが、その後、公式サイトでも改めて文書で引退を発表した。公式サイトでの全文は次の通り。私、中居正広は本日をもって芸能活動を引退いたします。なお、会社であります【（株）のんびりなかい】につきましては、残りの様々な手続き、業務が終わり次第、廃業する