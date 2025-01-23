2025年の箱根駅伝で総合優勝を果たした青山学院大学が23日、優勝報告会を行いました。連覇を目指す青山学院大学は序盤10位と出遅れるも、4区の太田蒼生選手が日本人最高記録の区間賞を獲得し2位に順位を上げます。往路優勝をかけた5区では区間新記録のペースで走る若林宏樹選手が首位逆転。そのままトップを守り切った青山学院大学が2年連続7度目の往路優勝。そして翌日の復路でも、青山学院大学は圧倒的な強さを見せ、トップを譲