ニデック [東証Ｐ] が1月23日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比6.7％減の1346億円に減り、通期計画の1850億円に対する進捗率は72.8％にとどまり、5年平均の120.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は503億円の黒字(前年同期は193億円の赤字)に浮上す