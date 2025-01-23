じゃがいもでもう1品！ごま風味のレンチンおかず2選【画像17枚】みんな大好き！じゃがいものおかず一年を通して使える野菜のじゃがいもは、メインとしてももちろんですが、おかずをもう1品増やしたい日のサブおかず食材としても優秀です。どちらも、ごまが味のポイント。電子レンジで簡単に作れるのも嬉しい2品を紹介します。＊＊＊■ じゃがいもとパプリカのレンチンマリネ こうばしいごま油の風味をきかせてこうばしいごま油