メッセージアプリ「テレグラム」を使って10代の若者100人余りを含む、男女200人余りを性搾取した疑惑を受ける韓国の一味が警察に検挙された。【注目】女子中学生を“買った”韓国男性、エイズ患者だった1月23日、韓国の警察によると、ソウル警察庁サイバー捜査隊が“自警団”の名前で活動した一味の組織員14人を検挙し、このうち総責任者であるA氏（33）を犯罪団体組織および青少年性保護法違反などの疑いで1月17日に拘束した。“