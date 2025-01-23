ジェイ・エス・ビー [東証Ｐ] が1月23日大引け後(15:30)に決算を発表。24年10月期の連結経常利益は前の期比11.5％増の78.8億円になり、25年10月期も前期比3.4％増の81.5億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。13期連続増収、12期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の78円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常損益は1.6億円の