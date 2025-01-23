23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ150040 -14.9 28140 ２. 日経ベア２ 1732418.2 278.7 ３. 野村日経平均 16554 7.8 41480 ４. 日経Ｄインバ 15229 1.5 11355