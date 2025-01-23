ボートレースとこなめのPG1「BBCトーナメント」の初日9R1回戦で前回覇者の関浩哉（30＝群馬）がコンマプラス02のフライングで返還欠場。賞典除外となり、発売額1億3741万2700円の約78％に当たる1億690万2600円が返還となった。ボートレース若松のSG「ボートレースクラシック」終了後の3月31日から30日間のフライング休みに入る。