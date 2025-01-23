【ソウル聯合ニュース】韓国の２０２４年の新車販売台数が前年比６．５％減の１６３万５０００台となり、２０１３年以来の低水準だったことが分かった。韓国自動車モビリティー産業協会（ＫＡＭＡ）が２３日公表した報告書で明らかにした。自営業者や若者など景気の影響を受けやすい層の買い控えが最も大きな理由として挙げられる。１６３万５０００台のうち国産車は７．３％減の１３４万６０００台、輸入車は２．５％減の２８