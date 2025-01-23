俳優・黒沢年雄（80）が23日までに自身のブログを更新し、フジテレビ問題について言及した。黒沢は「バブル期からフジテレビの社員の収入は驚くほど高額な収入が耳に入ってきた…僕の知人や友人の息子さん娘さんの話しを聞く度に驚きだった…年4回の賞与…数年働くとマンションが買えると良く耳にして凄いな〜といつも思っていた」と切り出す。また「本物の才能あるプロデュサーが格専門部門にそれぞれ数名いたからこそ今ま