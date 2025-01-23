弁護士・紀藤正樹氏が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。女性トラブル騒動の渦中にあるタレントの中居正広（52）が芸能界引退を発表したことにコメントした。「中居氏が引退発表」と記し、「ただ今回の問題は個人間のトラブルに矮小化すべきでなく事態が起きた原因の解明が必要」とつづった。「原因除去によりはじめて将来世代に禍根を残さない改善策が可能となりますので、今後も事態究明への協力が必要です。それは松