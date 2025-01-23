大型車の部品製造に使う金型を下請け業者に無償で長期間保管させたとして、公正取引委員会は２３日、自動車部品製造会社「東京ラヂエーター製造」（神奈川県藤沢市）に対し、下請法違反（利益提供要請の禁止）で再発防止を求める勧告を行った。同社は下請け業者と話し合った後、被害相当分の支払いを進めるという。発表によると、同社は遅くとも２０２２年１２月以降、新たに発注する見込みがないのに、全国の下請け業者３０社