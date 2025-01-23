アイドルグループ「ＬａｒｍｅＲ（ラルメール）」が２３日、都内で行われた「教育プラットフォーム『アイドル学園』リリース記者発表会」に出席した。音楽プロデュース集団「ＳｉｚｕｋＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社」とＩＴ企業「木村情報技術株式会社」は、アイドル志望の若者と現役アイドルに向けた教育プラットフォーム「アイドル学園」をリリースする。同プラットフォームにはトップアイドルの指導を手がける専