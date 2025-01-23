［ソウル２３日ロイター］ - 韓国の現代自動車は２３日、米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）への商用電気自動車（ＥＶ）の供給についてＧＭと協議していると発表した。現代自動車によると、ＧＭとの協議には共同部品購入や乗用車での提携など、さまざまな分野での協力が含まれる。両社は商用ＥＶの供給と自動車部品の購入について、今年中に拘束力のある契約を締結することを目指す。現代自動車のイ・スンジョ最高財務責任者（Ｃ