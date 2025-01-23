ＡＤＯＲ（アドア）と専属契約紛争中の韓国ガールズグループＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）のメンバーが新しい活動名を公募した。ＡＤＯＲに復帰しないという強い意志の表れだ。ＮｅｗＪｅａｎｓは２３日、新設したソーシャルメディア（ＳＮＳ）のアカウント「ｊｅａｎｚｆｏｒｆｒｅｅ」を通じて「一定期間使う新しい活動名を２日間公募しようと思う」とし「コメントで多くの方々の参加をお願いする」と明らかにした。この掲