《これで、あらゆる責任を果たしたとは全く思っておりません。今後も、様々な問題に対して真摯に向き合い、誠意をもって対応して参ります》1月23日、こう綴ったのは中居正広（52）。女性トラブルが報じられ、芸能界を引退することを発表した。時代を築いたスターがあっけない転落劇を演じた。12月19日に『女性セブン』によって女性トラブルが報じられた中居。その後レギュラー番組が次々に降板・打ち切りとなり、わずか35日で芸能