スポーツカード＆カードゲームショップ「ミント」は23日、公式サイトを通じ、22日に開催したMLBドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）の握手会＆ツーショット撮影会について、運営に不手際があったとして謝罪した。来日中のベッツは、MLB主催の「PLAYBALL」と題した野球教室や飲料大手「伊藤園」が展開する無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」イベントに出演するなど、日本のファンと積極的に触れ合っている。22日には、