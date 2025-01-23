【ソウル聯合ニュース】韓国のＬＧ電子が２３日発表した２０２４年通期の連結決算によると、本業のもうけを示す営業利益は前年比６．４％減の３兆４１９７億ウォン（約３７３０億円）だった。世界的に家電需要の回復が遅れたほか、下半期の物流費上昇などが影響した。一方、主力の生活家電事業と車載用電装事業が９年連続で成長し、売上高は前年比６．６％増の８７兆７２８２億ウォンと２２年以来２年ぶりに過去最高を更新した。純