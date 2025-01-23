＜大相撲一月場所＞◇十二日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】身体も存在感も“デカすぎる” 元関脇の人気力士初日から多くの著名人が観戦に訪れている大相撲一月場所。熱戦も残すところ四日となった十二日目、幕下の取組で元関脇の人気力士が突如、中継画面に映り込んだ。「こんな早い時間から」と驚きの声が上がった一方、大きすぎる体に「さすがに目立ちすぎるw」「現役力士よりもデカい」「力士も驚きそうなところに」など