電機メーカーの労働組合でつくる電機連合は23日、今春闘で基本給を底上げするベースアップ（ベア）の統一要求額を月額1万7千円以上とする方針を発表した。昨年を4千円上回り、比較可能な1998年以降で最高の要求額。