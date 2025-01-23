歌手のhitomiが22日に自身のアメブロを更新。シンガー・ソングライターの大黒摩季との2ショットを公開し、ファンから絶賛の声が上がっている。【映像】出産前&現在のhitomiの水着姿（複数カット）hitomiは「レジェンド！」というタイトルでブログを更新。「インナーイベントに行ったら大黒摩季さんにお会い出来て感激!!」「カッコよすぎ〜」と喜びをつづり、大黒との2ショットを2枚公開した。同投稿はInstagramでも公開