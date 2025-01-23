歌手の美川憲一が22日に自身のアメブロを更新。写真整理中に見つけたという“若い時の写真”についてつづった。【映像】研ナオコの50年前の写真 「今と全く変わらない」と話題に美川は「昔の写真の整理をしていたら、また若い時の写真が出てきたわよ〜」と書き出し、「昭和40年代後半かしら〜 50年くらい前の美川よ〜」と“若い時の写真”を披露。続けて、当時の自身の体型について「ウエストがこんなにも細かったのよ〜」と