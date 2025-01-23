きょう、ファンクラブ向けの有料サイトで引退を発表した、中居正広さん。ＳＭＡＰの元メンバーである、稲垣吾郎さん・草磲剛さん・香取慎吾さんがコメントを発表しました。 【写真を見る】【稲垣吾郎・草磲剛・香取慎吾】中居正広さん引退にコメント「突然のことでまだ心の整理がついておらず、言葉が見つかりません」【稲垣吾郎さん・草磲剛さん・香取慎吾さんコメント】突然のことでまだ心の整