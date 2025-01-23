モスバーガーを展開するモスフードサービスは、1月29日から、「プレミアムスフレパンケーキ バターで味わう ふわしゅわスフレ」と「プレミアムスフレパンケーキ バターで味わう ふわしゅわスフレ＜ハニーメープル＆ホイップ＞」を「モスバーガー＆カフェ」全72店舗で発売する。同社では、多様な立地に適合するためにモスバーガーの多業態化を進めており、特に住宅街や繁華街の立地に対しては、カフェ需要対応型の「モスバーガー＆