2025年4月5日(土) に大阪・関西万博会場内EXPO メッセ「WASSE」にて開催を予定している『マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025 』が追加情報を発表した。『マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025』豪華出演者発表!『マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025』を彩る豪華なゲストが決定した。大阪府出身の女優・中条あやみが凱旋ランウェイを飾るほか、同じく大阪府出身で大阪・関西万博のスペシャルサポーターを務めるゆうちゃみと