日本テレビ系列「金曜ロードショー」で、3週連続で映画『ハリー・ポッター』シリーズが放映されています。第1週目の1月17日は『ハリー・ポッターと謎のプリンス』が放映され、SNSを中心にファンの反応も上々。いつでも好きなタイミングで作品を観られる配信全盛期だからこそ、同時間に同じ作品で盛り上がる楽しさは格別のよう。スネイプ教授の薬学教室©Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.「この辺