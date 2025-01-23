職場で部下に指導をするとき、どう伝えるといいか。人材育成事業を展開するラーンウェル代表の関根雅泰さんは「相手の言動を変えてほしい時は、まずは『良い点』を伝え、次に改善点を1つだけ指摘するといい。その上で、今後どのような言動を取ろうと考えているのか、本人に言わせることだ。自分の口に出して言った言葉であれば、より納得性の高い約束になる」という――。※本稿は、関根雅泰『改訂新版 オトナ相手の教え方』（クロ