Marimekko（マリメッコ）から、バレンタインを彩る新作ウニッコホームコレクションが登場。2月3日（金）より順次、全国のマリメッコストアや各オンラインストアにて販売が始まります。ブランドを代表するフラワープリント『ウニッコ（Unikko）』が“ジェントルレッド”に色づいた、華やかなアイテムをぜひチェックしてみて。「マリメッコ」のマグやプレートでバレンタインを楽しんで淡いピンクをベースに、彫刻のようなラインが際