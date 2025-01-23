累計100万部を超えるガイドブック「地球の歩き方」の国内シリーズで、「山口市」が制作されることになりました。制作の決定は山口市の伊藤市長と学研ホールディングスのグループ会社・地球の歩き方が合同で発表。去年、ニューヨークタイムズで「行くべき場所」に選ばれ、インバウンド需要が期待されながらもまだ知名度が高くない「山口市」を扱いたいとして制作側が提案しました。（山口市伊藤和