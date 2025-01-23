東京都内の大規模マンション不動産経済研究所は23日、2024年に東京23区で発売された新築マンション1戸当たりの平均価格が前年比2.6％減の1億1181万円だったと発表した。超高額物件が売り出された前年の反動でやや下落したものの、2年連続で1億円を超えた。建築資材の高騰などを背景に高値水準が続いた。首都圏（1都3県）は3.5％減の7820万円。シェアの高い23区の価格下落が全体を押し下げた。地域別の平均価格は23区以外で上