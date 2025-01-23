甲子園球場＝兵庫県西宮市第97回選抜高校野球大会（3月18日開幕・甲子園）の出場32校を決める選考委員会は24日、大阪市内で開催される。一般選考では30校を選出。各地区の出場校数は、北海道1、東北3、関東・東京7（神宮大会枠1を含む）、北信越2、東海3、近畿6。中国と四国はともに2、九州は4。関東・東京は関東5校と東京1校を選んだ後、両地区を比較して残り1校を決定する。21世紀枠は、全国9地区の候補から2校を、東西に