仕事を任せられる人はどのように見極めるべきか。ビジネス数学教育家の深沢真太郎さんは「何気ない瞬間に、数字を交えた簡単なクイズを出してみて、桁を間違えず概ね実態を捉えた答えをする人物なら、普段から数字で考える習慣があるとわかる」という――。写真＝iStock.com／Prostock-Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Prostock-Studio■なぜ、あなたは部下を信じることができないのかある中小企業の経営者が私に