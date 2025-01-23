中国の江蘇省蘇州市で昨年6月に日本人学校の送迎バスが刃物を持った男に襲われ、3人が死傷した事件で、蘇州市の裁判所は23日、故意殺人罪で被告の男に死刑判決を言い渡した。判決は動機を「借金苦」としたが、日本人を狙った犯行かどうかの言及はなかった。【画像】中国当局が警戒する「八失人員」とは？生きづらさ抱えた人びと在上海日本総領事館の岡田勝総領事が傍聴し、外務省が明らかにした。事件は昨年6月24日の下校