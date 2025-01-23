ニッスイは家庭用冷凍食品の新商品10品と、リニューアル品7品を3月1日に発売する。『今日のおかず』シリーズから、電子レンジでサクサクした衣の魚フライを味わえる『レンジでできる あじフライ』など3品を投入するほか、『まんぞくプレート ふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あん』を新たに追加する。販売目標は新商品で23億1,000万円、リニューアル品で36億7,000万円を目指す。2025年春夏における新商品全体コンセプトは「お客様