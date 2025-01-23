Darya KorsunskayaGuy FaulconbridgeGleb Stolyarov[モスクワ ２３日 ロイター] - ロシアのプーチン大統領は同国の戦時経済の歪みに懸念を強めていると、５人の関係筋が匿名を条件にロイターに語った。ロシア経済は、２０２２年のウクライナ侵攻後に西側諸国が複数回にわたり制裁を課したにもかかわらず、石油、ガス、鉱物の輸出が原動力となり、過去２年間にわたり力強く成長した。だが、記録的な軍事費支出の下で加速し