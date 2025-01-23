「4番目の黒“仕様”」設定 IS500も健在レクサスは2025年1月23日、ミディアムセダン「IS」を一部改良しました。同日に発売しています。同時に、新たに特別仕様車「F SPORT Mode Black IV」が設定されました。特別仕様車「F SPORT Mode Black IV（Fスポーツ モード ブラック フォー）」ISは1999年に登場したミディアムセダンです。日本では初代が「トヨタ アルテッツァ」として販売され、2005年登場の2代目からはレクサスブ