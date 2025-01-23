寧波舟山港の穿山港区でコンテナを運ぶトラック。（２０２３年５月９日、小型無人機から、寧波＝新華社記者／翁忻暘）【新華社北京1月23日】中国の港湾運営会社、浙江省海港投資運営集団によると、寧波舟山港の2024年の貨物取扱量は前年比4.0％増の13億7700万トンになり、16年連続で世界一となった。コンテナ取扱量は11.0％増の3930万TEU（20フィートコンテナ換算）で伸び率はここ7年で最も高く、世界3位を維持した。