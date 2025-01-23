年末の12月29日に下りの秋田新幹線が緊急停車したことをめぐり、停電の原因は新幹線の前を走っていた回送列車のパンタグラフが雪の重みで倒れた木の影響で大きく曲がり、電力設備を破損したことだったとわかりました。23日JR秋田支社が明らかにしたものです。年末の帰省客に影響を及ぼした秋田新幹線の緊急停車。発生したのは12月29日の午後10時半過ぎでした。原因についてJR秋田支社は、雪の重みで倒れた木の影響で新幹線の前を走